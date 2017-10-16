Başakşehir'de patlama: 4 işçi yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında, İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Bir kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında, henüz bilinmeyen nedenle depoda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yanmaya başlayan depodaki alevler yakıt deposunu onaran işçilere sıçradı.

Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği dükkanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Depoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bir işçinin kıyafetleri alev aldı. İşçi, panik halinde koşmaya başlarken, o anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki görgü tanıkları, deponun içerisinde kaçak yakıt olduğunu ve bu nedenle patlamanın meydana geldiğini iddia etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.