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Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

İstanbul polisi, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

DHA | 26.12.2017 - 01:15..
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi Papatya Sokak'ta bulunan bir fabrikada sahte parfüm üretildiğini, üretilen parfümlerin 3 farklı adreste depolandığı belirledi. Polis ekipleri, fabrika ve 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

600 BİN ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, iş yerinde ünlü parfüm markalarına ait dolumu yapılmış yaklaşık 100 bin şişe parfüm ile satışa hazır olmayan yarı mamul olarak sayılan toplam 500 bin şişe olmak üzere toplam 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca baskında; boş şişe, şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makineleri ele geçirdi.

Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın VİDEO

Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

YURTDIŞINA SATIŞ YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin verdiği ilk bilgiye göre üretilen parfümlerin yurtdışına gönderdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

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