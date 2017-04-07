Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, HESKOOP Sanayi Sitesi’ndeki bir depoda sahte parfüm üretildiğini tespit etti. Polis, yaklaşık 2 aylık takibin ardından depoya baskın düzenledi.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE BOŞ ŞİŞE

Yapılan baskında, depoda 3 milyonun üzerinde boş parfüm şişesi buldu. İncelemelerini sürdüren ekipler, aynı depoyla bağlantılı olan bir işyerine de baskın yaptı.

Düzenlenen baskında, dünyaca ünlü markaların isimlerinin kullanıldığı, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış binlerce sahte parfüm ele geçiririldi. Sahte parfümün üretildiği bir makine de bulundu.

Polis sahte parfümlere el koyarken, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.