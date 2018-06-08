taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.832
USD
4,5233
EURO
5,3092
ALTIN
188,93
PETR
76,6500

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Van'ın Edremit ilçesinde sınıf öğretmeni Osman Temizkan, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla topladığı 28 bisikleti karne dağıtım töreninde öğrencilerine armağan etti.

AA | 08.06.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Köprüler İlköğretim Okulu öğretmenlerinden öğretmen Osman Temizkan, öğrencilerine karne günü sürpriz yapmak için sosyal medya hesabı üzerinde bisiklet kampanyası başlattı.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

27 BİSİKLET GÖNDERİLDİ

Kampanyası büyük ilgi gören Osman Temizkan'a öğrencilere hediye etmesi için 27 bisiklet ile çeşitli hediyeler gönderildi. Osman Temizkan, karne dağıtım töreninde kendi sınıfındaki 9 öğrenci ile okuldaki diğer başarılı öğrencilere 28 bisiklet dağıtarak onlara büyük sevinç yaşattı.

Kendi sınıfındaki öğrenciler için bir bisikleti kendisi alan Osman Temizkan, diğer 8 öğrenci için de hayırseverlerden destek istedi.

Osman Temizkan, Türkiye'nin dört bir yanından farklı kimliklerde, inançlarda, siyasi görüşlerde ve farklı gelir guruplarından insanların kampanyalarına destek verdiğini söyledi.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Osman Temzikan, "Üniversite öğrencileri de tekstil atölyesinde asgari ücretli çalışanlar da gurbetçiler de kampanyaya destek oldu. Hepsinin ortak paydası bu çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmaktı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok güzel bir halkız" dedi.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

BİSİKLETLERİYLE EVE DÖNDÜLER

Okul Müdürü Sedat Karaaslan ise okullarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yapılan denetimleri başarı ile geçtiği ve bunun neticesinde beyaz bayrak unvanı ve flaması aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından karnelerini alan öğrenciler kep attıktan sonra büyük bir sevinçle evlerine bisikletleriyle döndü.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

227
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

201
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

96
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

288
Ensonhaber ailesi büyüyor

Ensonhaber ailesi büyüyor

0
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

109
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94