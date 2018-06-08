Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden öğretmen

Köprüler İlköğretim Okulu öğretmenlerinden öğretmen Osman Temizkan, öğrencilerine karne günü sürpriz yapmak için sosyal medya hesabı üzerinde bisiklet kampanyası başlattı.

27 BİSİKLET GÖNDERİLDİ

Kampanyası büyük ilgi gören Osman Temizkan'a öğrencilere hediye etmesi için 27 bisiklet ile çeşitli hediyeler gönderildi. Osman Temizkan, karne dağıtım töreninde kendi sınıfındaki 9 öğrenci ile okuldaki diğer başarılı öğrencilere 28 bisiklet dağıtarak onlara büyük sevinç yaşattı.

Kendi sınıfındaki öğrenciler için bir bisikleti kendisi alan Osman Temizkan, diğer 8 öğrenci için de hayırseverlerden destek istedi.

Osman Temizkan, Türkiye'nin dört bir yanından farklı kimliklerde, inançlarda, siyasi görüşlerde ve farklı gelir guruplarından insanların kampanyalarına destek verdiğini söyledi.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Osman Temzikan, "Üniversite öğrencileri de tekstil atölyesinde asgari ücretli çalışanlar da gurbetçiler de kampanyaya destek oldu. Hepsinin ortak paydası bu çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmaktı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok güzel bir halkız" dedi.

BİSİKLETLERİYLE EVE DÖNDÜLER

Okul Müdürü Sedat Karaaslan ise okullarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yapılan denetimleri başarı ile geçtiği ve bunun neticesinde beyaz bayrak unvanı ve flaması aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından karnelerini alan öğrenciler kep attıktan sonra büyük bir sevinçle evlerine bisikletleriyle döndü.