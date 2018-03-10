Başbakan Yıldırım'dan yerli ilaç açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek." dedi.

"6.1 MİLYAR LİRA TÜRKİYE'NİN KASASINDA KALACAK"

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "İlaçtaki yerlileştirme projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2,2 milyar lira olan 375 ürün 2017 yılında yerlileştirildi. Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu."

"900 MİLYON LİRA KATKI SAĞLANACAK"

Başbakan Yıldırım, "Aşıda yerlileştirme çalışmasıyla kamu maliyesine yaklaşık 900 milyon lira katkı sağlanacak." şeklinde konuştu.