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Başbakan adayı Schulz: Erdoğan engellenmeli

Almanya'da SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Erdoğan’ın Almanya’da geniş çaplı etkinlik düzenlemesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

29.06.2017 - 09:09
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Başbakan adayı Schulz: Erdoğan engellenmeli

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

"DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALAN..."

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum." dedi.

Alman basınında G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirildi.

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