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Başbakan Alman Bakan'la görüşmeyi iptal etti

Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı'yla olan görüşmesini iptal etti.

05.06.2017 - 13:33
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Başbakan Alman Bakan'la görüşmeyi iptal etti

Başbakan'ın iptal gerekçesi programın yoğunluğu olarak açıklandı.

Detaylar gelecek..

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