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Başbakan Alman Bakan'la görüşmeyi iptal etti
Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı'yla olan görüşmesini iptal etti.
05.06.2017 - 13:33
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Başbakan'ın iptal gerekçesi programın yoğunluğu olarak açıklandı.
Detaylar gelecek..
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