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Başbakan Yıldırım, Merkel'le görüştü

Başbakan Yıldırım Almanya Başbakanı Merkel ile basın toplantısı düzenledi.

AA | 15.02.2018 - 19:26..
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Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Yıldırım ve Merkel görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİSİ

Başbakan Yıldırım açıklamalarından satır başları:

Kendisini 2 Şubat 2017'da Ankara'da ağırlama imkanımız olmuştu. Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz. Hem Türkiye hem de Almanya arasındaki ikili ilişkilimizi değerlendirme fırsatı bulduk.

Başbakan Yıldırım, Merkel'le görüştü


DENİZ YÜCEL DAVASI

Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak.

Gerek Deniz Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir.

Başbakan Yıldırım, Merkel'le görüştü


MERKEL: 15 TEMMUZ'U BİR KEZ DAHA KINADIM

Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından satır başları;

Tutuklu Deniz Yücel davasının önemini vurguladım. Deniz Yücel davasının hızlı sürdürülmesini ifade ettim.

15 Temmuz Darbe Girişimini bir kez daha kınadım.

İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var.

Şiddet Almanya'da kesinlikle yasaktır.

Vize muafiyeti açısından belli şartlar koşulmuştur.

İki taraf Türk-Alman ilişkilerini iyileştirmekte kararlı.

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