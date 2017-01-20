Başbakan aradı: Vatandaş Cumhurbaşkanı ile konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Emek Merkez Camisi'nde kıldı.

Daha sonra cami önünde kendisini bekleyen öğrencilere karne hediyesi olarak oyuncak araba veren Yıldırım, öğrencilere "Ders yok, kitap okuyun." diye tavsiyede bulundu.

Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, ardından yürüyerek Emek Barış Taksi Durağı'na geçti. Taksicilerle sohbet eden Yıldırım, daha sonra Güneyce Çay Salonu'nu ziyaret etti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜRDÜ

Başbakan Yıldırım, ziyaret sırasında vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer eşlik etti.