Başbakan, Bağdat'a gidiyor

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandum sonrası gelişmeleri konuşmak için Irak merkezi yönetiminin başkenti Bağdat'a gidecek.

ERBİL'E YAPTIRIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile pazar günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Kuzey Irak'a yönelik olası yaptırımların konuşulması bekleniyor. Başika'daki Türk askerlerinin varlığının da önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

"YAKIN ZAMANDA İRAN, TÜRKİYE VE IRAK BİR ARAYA GELECEK"

Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Tedbirlerimiz bunlarla sınırlı değil, yakın zamanda yine Irak, İran ve Türkiye olarak bir araya geleceğiz, alınacak yeni tedbirleri hep beraber kararlaştıracağız." demişti.

