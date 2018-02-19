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Başbakan Belarus'ta iki ülkenin ticaret geleceği için konuştu

Belarus'ta iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ortak çalışmalar hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Daha fazla çaba sarf edilmeli" dedi.

AA | 19.02.2018 - 02:42..
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Belarus ONT kanalına röportaj veren Başbakan Yıldırım, "Belarus’un geleneksel olarak güçlü olduğu alanlarda Türkiye’de yatırım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE TİCARETİNİ 8 MİLYAR DOLARA ÇIKARABİLİRİZ"

Yıldırım, “İki ülkenin ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Eğer Türkiye ve Belarus’un imkan ve potansiyelini hesaba katarsak bu rakamı elbette daha da yükseltebilirdik. Önümüzdeki 8-10 yıl içinde iki ülke ticaret hacmini 8 milyar dolara çıkarmayı başarabiliriz.” dedi.

Belarus’ta yaklaşık 300 civarında Türk firması ve yatırımcısı bulunduğunu aktaran Yıldırım, ağırlıklı olarak Türk yatırımcılarının konut ve otel inşaatı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yıldırım, bu alanlarda Türk firmalarının Belarus’ta çok iyi çalıştığını belirtti.

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Belarus’un tarım sektöründe, otomotiv ve ağır yük taşıtları alanında çok ileri düzeyde olduğuna işaret eden Yıldırım, “Belarus’un geleneksel olarak güçlü olduğu alanlarda Türkiye’de yatırım yapılabilir. Ağır yük taşıtları, biçerdöver, tarım makineleri, kar temizleme araçlarını Türkiye’de ortak üretip üçüncü ülkelere satışını gerçekleştirebiliriz.” diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye ve Belarus arasında ticarette milli para birimine geçilebileceğine dikkati çekerek iki ülkenin Merkez Bankalarının yapacağı ortak çalışma yardımıyla bunun gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

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