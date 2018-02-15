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Başbakan Binali Yıldırım: Afrin'de ABD ile de savaşırız

Başbakan Binali Yıldırım, Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Alman ARD kanalında Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunu.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 09:18..
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Başbakan Binali Yıldırım: Afrin'de ABD ile de savaşırız

Başbakan Binali Yıldırım, Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin Tagesthemen programına özel bir röportaj verdi.

Afrin'e yönelik operasyon konusuna değinilen söyleşide Yıldırım, "NATO üyesi Türkiye, ittifak üyesi ABD'yle bölgede YPG'yi desteklediği için tartışma yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak, 'Osmanlı tokadı' ifadesini kullandı. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ONLARLA DA SAVAŞIRIZ"

"Bizim ABD'ye yönelik bir tehdidimiz yok. Biz şunu söylüyoruz: Türkiye, ABD, Almanya NATO üyesi. ABD Suriye'de terör örgütüyle birlikte DEAŞ'a karşı mücadele etme kararı aldı. Biz de diyoruz ki: NATO üyesi bir ülke olan ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye'ye karşı terör faaliyetleri içinde olan terör örgütleriyle birlikte çalışma. Bu ortaklığa sığmaz. Bu büyük devlet olmaya da yakışmaz. Bizim YPG ile bir sorunumuz var. Ancak ABD YPG'nin yanında bize karşı savaşa girerse, onlarla da savaşırız."

Başbakan Binali Yıldırım: Afrin'de ABD ile de savaşırız

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