Başbakan Binali Yıldırım, Artvin'de AK Parti İl Kongresi'ne katıldı. Partililerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan, burada kamerala karşısında geçti.

KUDÜS KARARI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına da değindi.

Bölgede kimsenin kafasına göre iş tutamayacağını belirten Başbakan, Kudüs'ün yalnız olmadığını, Kudüs'e sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

"KUDÜS'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez. Bütün uluslararası platformlarda Filistin'e, Kudüs'e sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin bölge barışı için neler yaptığını bütün dünya biliyor.

Kudüs bugün mahsundur işgal altındadır. Filistin devleti bu işgal nedeniyle egemenlik haklarını kullanamıyor.

KUDÜS'TE İKAMET EDEN BÜYÜKELÇİMİZ...

Bizim Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir.

SİZİN DUANIZLA...

Sizin duanızla, desteğinizle çalışmalarımıza yorulmadan devam edeceğiz. Biz milletimizin gönlünden geçenleri söylüyoruz."