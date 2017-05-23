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Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

Başbakan Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili tarafından törenle karşılandı.

23.05.2017 - 10:02
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Resmi tören, Başbakan Binali Yıldırım ve Kvirikaşhvili'nin tören alanında yerlerini almasının ardından iki ülke marşlarının çalınmasıyla başladı.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Kvirikaşhvili tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

İKİLİ GÖRÜŞME

Yıldırım ve Kvirikaşhvili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

Törende, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

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