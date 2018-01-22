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Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

İHA | 22.01.2018 - 14:32..
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Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkü'nde görüşüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti


ALMANYA DÖNÜŞÜNDE İLK GÖRÜŞME

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile geçtiğimiz Cumartesi günü Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmişti. Yıldırım, aynı gün Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak bilgi vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

KONU: ZEYTİN DALI HAREKATI

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dönmesinin ardından yüzyüze bir görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı. İki isim, saat 14'te başlayan görüşmede Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri masaya yatıracak.

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

ASKERE DUA EDİNCE YUHALANMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'da CHP'lilere seslendigi konuşmada Afrin operasyonunda yer alan askerler için dua edince, salonda yuhalanmıştı.

Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

"VATANI KURTARMAK İÇİN ÖRGÜTLENMİŞ BİR OLUŞUM"

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda YPG hakkında yaptığı beyanlar hafızalarda tazeliğini koruyor. CHP lideri, 2014 yılında YPG'yi terör örgütü değil, "vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" olarak gördüğünü açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu: YPG terör örgütü değildir

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

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