Başbakan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Ak Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN"

Başbakan Yıldırım CHP lideri hakkında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ne diyor, darbecilere karşı koyan, önleyen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin diyor. Bu ne demektir? Bu darbeci bir zihniyet demektir, darbeyi teşvik etmek demektir. Bu ağız FETÖ'nün ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun kafası çok karışık, dinlenmeye ihtiyacı var. Kemal bey bırak artık şu darbe seviciliğini. Sen rahat rahat televizyon izlerken milletin evlatları can mücadelesi verdiler. Ayıptır, ayıp."

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ak Parti yıkan değil, yapandır. Biz 80 milyonun kardeşliğinden başka bir şey önemsemeyiz.

Biz milletimize inandık, milletimizde bize inandı. En güçlü şekilde destek vermeye devam ediyor.

"TÜRKİYE 3 KAT BÜYÜDÜ"

Emin adımlarla 2023 hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Taş üstüne taş koyduk, Türkiye 3 kat büyüdü.

Kişi başı milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolar seviyesine çıktı. Ülkeler iflas bayrağı çekerken, Türkiye başarıdan başarıya koşuyor. Yılın 3. çeyrek büyümesi yüzde 11.1.

"2017'DE REKORA İMZA ATTIK"

2017'de 157 milyar dolar ihracaatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyor dolar hedef koyduk. İnşallah o hedefi de aşacağız.

"YEM VE MAZOTA ÇOK BÜYÜK DESTEK VERECEĞİZ"

Çiftçimize desteğimiz sürecek. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.

"32 MİLYON TURİST SAYISINA ULAŞTIK"

Turizmde 15 Temmuz sonrası kaybettiğimiz pazarı tekrar kazanıyoruz. Özellikle 2016 yılının Ocak ve Kasım aylarında yüzde 28 oranında kayıp yaşanmıştı. 2017'de bunu telafi ettik ve 32 milyon turist sayısına ulaştık.

Bazı ülkeler var rahat durmuyor. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar. Gönül coğrafyamızın hiçbir yerine ateş düşsün istemeyiz. İran'ın huzuru bizim için önemlidir. İran'a dışarıdan müdahaleyi asla tasvip etmeyiz.

Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Ak Parti kongreleri ile beraber hedef 2019. yeni destan yazmaya var mısınız?

"BU AĞIZ FETÖ'NÜN AĞZIDIR"

Darbecilere karşı koyan darbeyi önleyen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin diyorlar. Bu darbeci bir zihniyet demektir. Darbeyi teşvik etmek demektir. Bu ağız FETÖ'nün ağzıdır.

Ecdadımız Sarıkamış'ta Çanakkale'de nasıl istiklal mücadelesi vermişse aziz şehitlerimiz de 15 Temmuz gecesi aynı mücadeleyi vermiştir.