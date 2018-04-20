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Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te ayakta alkışlandı

Başbakan Yıldırım, Meclis'te kürsüye çıktı. Konuşması sırasında son başbakan olarak hitap etmekten onur duyduğunu söyledi, helallik istedi.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 16:32..
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Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te ayakta alkışlandı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda seçim önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, son başbakan olarak konuşmanın onurunu yaşadığını söylemesi üzerine Meclis sıralarında ayakta alkışlandı.

SON BAŞBAKAN

Yıldırım "Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum. Son başbakan olarak, belki gidip dönmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçti, hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Yıldırım: Karşınızda son başbakan olarak konuşuyorum VİDEO

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