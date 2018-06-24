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Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 10:57..
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Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de annesinin ismini taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Yoğun bir ilgi gören Yıldırım, oy kullananan vatandaşlarla sohbet etti.

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

"TÜRKİYE YENİ UFUKLARA İSTİKRAR VE GÜVEN İÇERİSİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Yıldırım, "Hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığını hem de bizleri temsil edecek milletvekillerini seçiyoruz. Türkiye yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir. 22 Nisan'da Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışını yapmıştık şimdi kullanmak nasip oldu." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

"KOLTUK DA ELİMİZDE KALDI"

Yıldırım çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunurken kendisine son başbakan olduğunun hatırlatılması üzerine "Koltuk da elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım." diyerek espirili bir yanıt verdi.

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