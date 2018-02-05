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Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na katılmak üzere Çankaya Köşkü'e geldi.

AA | 05.02.2018 - 14:21..
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Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na katılmak üzere Çankaya Köşkü'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım



Başbakan Binali Yıldırım

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