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Başbakan Binali Yıldırım'dan Anneler Günü mesajı

Yıldırım, Anneler Günü mesajında "Anneler Günü vesilesiyle ülkemizin ve dünyanın bütün annelerine selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

13.05.2017 - 12:50
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Başbakan Binali Yıldırım, Anneler Günü mesajında, "Annelerimizin bu mutlu gününde, evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. Başbakan Yıldırım'ın Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj, şöyle:

"Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. İnsanlığın hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyorum.

"ANNELERİMİZİN HAKLARINI HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDEYEMEYİZ"

Annelerimizin bu mutlu gününde, evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Anneler Günü vesilesiyle ülkemizin ve dünyanın bütün annelerine selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

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