Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, TRT World Forum açılış oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok konuya değinen Başbakan, Türkiye'nin yaptıklarıyla değişime ilham olduğunu belirtti.

TÜRKİYE DÜNYANIN VİCDANI

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin misyonu, mazlumların sesi, aklı ve vicdanı olmaktır. TRT World'ün bunu en iyi şekilde yaptığına şahit oluyoruz. Kıtaları birleştiren Türkiye, dünyanın vicdanı olarak hareket ediyor, etmeye de devam edecek" dedi.

Başbakan: Türkiye yaptıklarıyla değişime ilham oluyor VİDEO

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin ekseni kaymıyor. Türkiye yerinde. Yerinde duramayan başka ülkeler var. Türkiye hem batılı hem doğulu. Türkiye'yi bir sınıflamaya tabi tutmak büyük bir cehalettir.

Türkiye'nin misyonu, hakikate hizmet, mazlumların sesi, aklı ve vicdanı olmaktır. TRT World'ün bunu küresel anlamda en iyi şekilde yaptığına şahit oluyoruz. Tarihiyle medeniyet mirasıyla geniş coğrafyaya yayılan kardeşlik bağlarıyla kıtaları birbiriyle birleştiren Türkiye, dünyanın vicdanı olarak hareket ediyor, etmeye de devam edecek.

AVRUPA'DAKİ GÖÇMEN VE YABANCI DÜŞMANLIĞI

Avrupa'da göçmen ve yabancı düşmanlığı akımının son yıllarda siyasi alanı da adeta etki altına aldığını görüyoruz. Bu bizim esasen bir süreden beri gündeme getirdiğimiz endişeleri de teyit ediyor. Bu gelişmeleri dikkate alarak Türkiye, kapsayıcı ve kucaklayıcı politika anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar Suriye'nin derdiyle dertleniyorsak Arakan'ın derdini de ihmal etmiyoruz. Filistin'in yardımına ne derece koşuyorsak Somali'nin yardımına da koşuyoruz.

BARZANİ'NİN SÖZDE REFERANDUMU

Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen Kuzey Irak'ta, Irak anayasasını açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde, anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda bizim de atabileceğimiz adımlar mevcuttur. Bunları da birer birer hayata geçiriyoruz. Hava sahamızı kapattık, sınır kapılarının merkezi yönetime devredilmesi sürecini başlattık. Dolayısıyla Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde bütün etnik grupların bir arada yaşayacağı bir Irak geleceği konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

FIRAT KALKANI HAREKATI VE TERÖRLE MÜCADELE

Fırat Kalkanı ile 2 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'tan tamamen temizledik ve buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönüp yerleşmesini sağladık. Bölgede Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 600'ün üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik. Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği başarıyı tek başına gösterememektedir. Bununla da kalmadık 4 bin 500 DEAŞ terör örgütü elemanını tutukladık, cezaevine koyduk ve 50 binden fazla yabancı savaşçının ülkemiz üzerinden bölgeye geçmesine engel olduk.





TERÖR BİR SONUÇTUR

Terör bir sonuçtur. Onun için ülkemiz, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıktan beslenen DEAŞ, PKK, YPG, PYD gibi terör örgütleriyle amansız mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizin meşru demokratik rejimini kanlı bir darbeyle değiştirmeye teşebbüs eden terör örgütüyle de karalılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu anlamda terörle mücadele konusunda dost ve müttefik ülkelerden temel beklentimiz samimiyet ve daha fazla iş birliğidir."

