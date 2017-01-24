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Başbakan Binali Yıldırım'dan yatırımcılara müjde

Başbakan Yıldırım, yatırımcıların fabrika yapması için hazine arazilerinin kullanıma açılacağını söyledi.

24.01.2017 - 11:39
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Başbakan Binali Yıldırım'dan yatırımcılara müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılarak konuşma yaptı.

Yıldırım, Organize Sanayi Bölgeleri'nde yatırıma uygun arazi olmaması durumunda hazinenin arazilerinden uygun arsaların tahsis edileceğini söyledi. Başbakan, yatırımcılar için sıfır faizle kredilerin verileceğini de sözlerine ekledi.

"YATIRIM İÇİN SIFIR FAİZLİ YATIRIM KREDİSİ"

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu; "Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek.

Başbakan Binali Yıldırım'dan yatırımcılara müjde

Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak.

"HAZİNENİN ARAZİLERİNDEN UYGUN ARSA VERİLECEK"

OSB'lerde yatırıma uygun arsa yoksa, o zaman hazinenin arazilerinden uygun arsa verilecek. Diyelim ki büyük ölçekli organize sanayi dolu, arsa yok, yeni organize sanayi yapacak yer de yok, hazinenin elindeki arazilerden fabrika olmaya, şehrin imar planına uygun araziler bulunup yatırımcıya tahsis edilecek. Ayrıca büyük yatırımlar, organize sanayi bölgeleri dışında özel desteklenecek."

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