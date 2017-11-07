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Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD programı

Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek.

07.11.2017 - 05:04
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Görüşmenin çarşamba günü (TSİ) 18:30'da yapılacağı bildirilmişti. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım'ın, Başkan Yardımcısı Pence ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Washington ve New York’ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve işadamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD programı

ORTADOĞU, TERÖR, SIĞINMACILAR VE VİZE

Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanısıra başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Açıklamada, "Görüşmelerin, ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarımızın giderilmesine ve işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

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