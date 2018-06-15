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Başbakan: Bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz

Tunceli'de konuşan Binali Yıldırım: "Bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz." diye seslendi.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 18:08..
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Başbakan: Bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Tunceli mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, Dersim katliamını hatırlatarak bir daha buna izin vermeyeceklerini belirtti.

"BENİM ADIMI ALEVİ KOMŞUM KOYDU"

Başbakan şunları söyledi: "Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var. Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi, Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir.

Başbakan: Bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz VİDEO


"KONYA NEYSE DERSİM DE AYNISIDIR"

Kimin Kürt kimin Türk olacağına biz mi karar veriyoruz? Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz? O halde neyin kavgasını yapıyoruz? Hiçbir kavga yapmayacağız, kardeş olacağız, et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal devletlerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak."

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