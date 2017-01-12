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Başbakan Cenevre'ye gitmeyecek

Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, anayasa görüşmelerinin önemini vurguladı.

12.01.2017 - 21:09
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Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

CENEVRE'YE GİTMEYECEK

Başbakan Binali Yıldırım'a Cenevre'ye gidip gitmeyeceği soruldu. Başbakan, Cenevre'ye gitmeyeceğini, anayasa değişikliği teklifi için yapılan görüşmelerin çok önemli olduğunu söyledi.

GÖRÜŞMELER HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Başbakan Yıldırım, "Anayasa görüşmeleri şu anda her şeyden önemli" şeklinde konuştu.

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