taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.664
USD
3,5735
EURO
3,7865
ALTIN
144,30
PETR
56,2900

Başbakan cezaevlerinde yeni yönetmeliğe açıklık getirdi

Başbakan Yıldırım "Cezanın süresi değil, şekli değişiyor" dedi.

24.02.2017 - 14:18
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan cezaevlerinde yeni yönetmeliğe açıklık getirdi

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, yeni yönetmelikle 10 yıldan az hapis cezası bulunanların açık cezaevlerine nakli konusunda şunları söyledi:

"CEZANIN SÜRESİ DEĞİL ŞEKLİ DEĞİŞİYOR"

"Cezanın süresi değil şekli değişiyor. Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Bundan geri kalan kısmını açıkta tamamlayacak. Bu açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor, tekrar bir önceki konumuna geliyor."

Başbakan cezaevlerinde yeni yönetmeliğe açıklık getirdi VİDEO

Başbakan cezaevlerinde yeni yönetmeliğe açıklık getirdi

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YAYIMLANAN YÜRÜRLÜK

Adalet Bakanlığından: AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “cezalarının” ibaresi “cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; firar suçu hariç kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren, Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu takdirde açık kuruma ayrılabilir.”

“(2) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu ve bir daha firar etmeyeceği değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

171
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

185
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

128
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

290
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

17
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

73
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

360
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM