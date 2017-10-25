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Başbakan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde

Başbakan Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

25.10.2017 - 09:37
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Başbakan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde

İzmir'de bugün gerçekleştirilecek Ege Ekonomik Forumu'na katılmak üzere kente gelen Binali Yıldırım, dün akşam Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyarette bulundu.

ORGENERAL KÜÇÜKAKYÜZ KARŞILADI

Başbakan Yıldırım'ı üsse gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız karşıladı. Tören mangasını selamlayan Binali Yıldırım'a, Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, tüm filoları temsil eden madalyon takdim etti.

Başbakan, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda GALERİ

NURETTİN CANİKLİ DE KATILDI

Binali Yıldırım'ın ziyareti basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hazır bulundu.

Başbakan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde

KADIOĞLU 15 TEMMUZ'DAN SONRA DÖNMÜŞTÜ

Üs Komutanı Tuğgeneral Kadıoğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri'nde ortaya çıkan pilot ihtiyacına binaen özel havayolu pilotluğundan TSK'ya geri dönmüş ve rütbe takmıştı.

Başbakan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde
Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu

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