Başbakan, Çipras'la Ege gerginliğini görüştü

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor.
Bölgeye, saat 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8'e yükseldi.
BAŞBAKAN: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIN
Kardak geriliminin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'la görüştü.
Yıldırım'ın Çipras ile görüşmesinde, Ege Denizi'nde Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.