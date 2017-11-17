Hakkari'de programına devam eden Başbakan Yıldırım, Dağlıca Taburu Ana Üs Bölgesi'ne gitti.

Mehmetçikle birlikte yemek yiyen Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda askerlere de söz verdi.

"ASKERE HERKESİ BEKLİYORUZ"

Kameraların karşısına geçen er İdris Sönmez, "Askerliğini yapmayan gençlere sesleniyorum, askerlik güzel bir şey herkes gelsin, bekliyoruz" dedi. Sönmez'in bu sözleri ise alkış aldı.

Mehmetçikten gençlere çağrı: Askere gelin VİDEO

"BURADA EMİN ELLERDEYİZ"

Daha sonra Çavuş Osman Arif de konuşma yaptı: Tüm Türk halkına selamlarımızı iletiyoruz, emin ellerdeyiz. Sizlerin duasıyla buralarda sağ salim ayaktayız, duanızı esirgemeyin.

Asker Arif, askerliğini yapmayan gençlere de çağrıda bulundu: Gelin askerliğinizi yapın, güzel bir şey. Sözleşmeli erliğe teşvik ediyorum, asker olun geleceğe güvenle bakın.