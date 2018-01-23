Başbakan Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde

Başbakan Yıldırım, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

"DAVAMIZ BARIŞ VE KARDEŞLİK DAVASIDIR"

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazilerimiz vatan ve millet savunması uğruna gazilik şerefine nail oldular. Bin yıldır biz bu topraklarda yaşıyoruz. Mübarek şehitlerimizin, yiğit gazilerimizin fedakarlıkları olmasaydı, değil bin yıl, bir yıl bile bu topraklarda tutunamazdık. Bu topraklarda bin yıldır bulunan Türk devlet geleneğinin davası, insanlık davasıdır. Davamız barış ve kardeşlik davasıdır.

"TÜRKİYE OYUNA GELMEZ"

Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunu ile diz çöktürülmeye çalışılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz şekilde sürdürecek.

"TERÖRİSTLERE DE ONLARIN AĞABABALARINA DA DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ"

Türkiye terör belası ile yıllardan beri amansız bir mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçiler yolu ile, kimi zaman terör olarak önümüze geliyor. Kimi zaman asker kıyafetine bürünmüş hainlerin saldırıları ile karşılaşıyoruz. Teröristlere de onların ağababalarına da dünyayı dar edeceğiz. Kardeşliğimizi koruyarak tüm terör örgütlerinin başını ezeceğiz.

