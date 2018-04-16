Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

Türkiye hakkında küstah açıklamalar yapan Yunanistan bir provokasyona daha imza attı.
Yunan siviller, Didim açıklarında bulunan Antrofotos kayalığına bayraklarını dikti.
SAT KOMANDOLARI BAYRAĞI İNDİRDİ
SAT komandolarının harekete bölgeye gitmesiyle 3 Yunan geldikleri teknelerle kayalıklardan kaçtı.
Komandolar, bayrağı indirerek görev yerine döndü.
"ANTROFOTOS KAYALIĞINA YUNAN BAYRAĞI DİKME GİRİŞİMİ OLDU"
Bayrak dikme provokasyonundan sonra Yunanistan'a uyarıda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
''Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor.
Başbakan: Ege'de gereken karşılığı vermeye kararlıyız VİDEO
Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar.
"GEREKEN KARŞILIĞI VERMEYE KARARLIYIZ"
Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.''