Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

Depresyondan, idrar yolu enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan taze zerdeçalın faydaları...

"Vatan nedir?” sorusunun etrafında şekillenen, Osmanlı sonrasını ve Cumhuriyet başlangıcını konu alan bu çizgi roman, tarihten nüanslar taşıyor.

Başbakan, Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bayrağı indirdiğini söyledi.

Tarihi eserler için değil, hamburgerin doyumsuz lezzeti uğruna yollara düşüp dünyanın öbür ucuna gitmek de var.

İpekten yapılmış bin yıllık Özbek erkek yeleği, 700 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Londra'da düzenlenecek müzayedede satışa çıkıyor.

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Gülüş Dizaynı nedir

Estetik Diş Hekimi Nalan Abbasoğlu, Gülüş Dizaynı'nın ortaya çıkışından, tam olarak nasıl bir uygulama olduğundan ve bu tasarımın nasıl yapıldığından bahsetti.