taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.846
USD
4,0912
EURO
5,0606
ALTIN
176,88
PETR
71,6200

Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

Başbakan, Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bayrağı indirdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 12:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

Türkiye hakkında küstah açıklamalar yapan Yunanistan bir provokasyona daha imza attı.

Yunan siviller, Didim açıklarında bulunan Antrofotos kayalığına bayraklarını dikti.

SAT KOMANDOLARI BAYRAĞI İNDİRDİ

SAT komandolarının harekete bölgeye gitmesiyle 3 Yunan geldikleri teknelerle kayalıklardan kaçtı.

Komandolar, bayrağı indirerek görev yerine döndü.

"ANTROFOTOS KAYALIĞINA YUNAN BAYRAĞI DİKME GİRİŞİMİ OLDU"

Bayrak dikme provokasyonundan sonra Yunanistan'a uyarıda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

''Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor.

Başbakan: Ege'de gereken karşılığı vermeye kararlıyız VİDEO


Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar.

Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

"GEREKEN KARŞILIĞI VERMEYE KARARLIYIZ"

Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.''

Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Savcı olduğunu söyleyerek iki arkadaşını gözaltına aldırdı
Adana'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldıran Nedim M., yaptığı trafik kazası sonrası gittiği hastanede yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin genç nüfusa ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi'nde "Artık devlet olarak ticaretin içinde yer almayacağız. Bu alanı tamamıyla girişimcilerimize bırakacağız." açıklamasında bulundu.
Trump'ın bırakılmasını istediği rahip hakim karşısında
FETÖ ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakim karşısına çıkıyor.
FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı
Aksaray'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çift, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere gülerek poz verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

94
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

152
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

44
Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

88
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

115
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

81
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM