Başbakan Green Park'ta yürüdü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen "Somali Konferansı"na katıldı.
BAŞBAKAN OTELE YÜRÜYEREK GİTTİ
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansın ardından ikili temaslarda bulunan Yıldırım, daha sonra konakladığı otele yürüyerek geçti.
Şehrin Buckingham Sarayı yakınındaki ünlü parklarından "Green Park"ta yürüyüş yapan Başbakan Yıldırım, Londra'da nadir görülen güneşin tadını çıkardı.
BÜYÜKELÇİ, BAŞBAKAN'A EŞLİK ETTİ
Yıldırım, Piccadilly Caddesi'ndeki, Londra'nın simgeleri çift katlı otobüsler ve kırmızı telefon kulübeleri arasında yaklaşık 10 dakikalık yürüşün ardından konakladığı otele ulaştı.
Başbakan Yıldırım'a, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras eşlik etti.