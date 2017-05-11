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Başbakan Green Park'ta yürüdü

Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı için geldiği Londra'nın ünlü parklarından "Green Park"ta yürüyüş yaptı.

11.05.2017 - 18:05
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Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen "Somali Konferansı"na katıldı.

BAŞBAKAN OTELE YÜRÜYEREK GİTTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansın ardından ikili temaslarda bulunan Yıldırım, daha sonra konakladığı otele yürüyerek geçti.

Başbakan Green Park'ta yürüdü

Şehrin Buckingham Sarayı yakınındaki ünlü parklarından "Green Park"ta yürüyüş yapan Başbakan Yıldırım, Londra'da nadir görülen güneşin tadını çıkardı.

BÜYÜKELÇİ, BAŞBAKAN'A EŞLİK ETTİ

Yıldırım, Piccadilly Caddesi'ndeki, Londra'nın simgeleri çift katlı otobüsler ve kırmızı telefon kulübeleri arasında yaklaşık 10 dakikalık yürüşün ardından konakladığı otele ulaştı.

Başbakan Green Park'ta yürüdü

Başbakan Yıldırım'a, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras eşlik etti.

Başbakan Green Park'ta yürüdü

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