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Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük resmi ziyaret programı kapsamında Güney Kore'ye geldi.

AA | 05.12.2017 - 09:48..
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Özel uçak "TUR" ile TSİ 07.30'da ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a ulaşan Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Busan Yerel Yönetimi Dış İlişkilerden Sorumlu Büyükelçi Hong Sung Hwa, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve eşi Pınar Okçal, Türkiye'nin Busan Fahri Konsolosu Park Sa Ick ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılandı.

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

TÜRK ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyaretinin ilk durağında Busan'da, Kore Savaşı anısına Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırılan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitliğini ziyaret etti- VİDEO

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

BÜYÜK BİR HEYET İLE GİTTİ

Başbakan Yıldırım ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut da Busan'a geldi.

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Heyette, üst düzey yetkililer ile milletvekilleri, bazı bürokratlar, iş adamları ve gazeteciler de yer aldı.

BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI'YLA GÖRÜŞECEK

Daha sonra başkent Seul'e gidecek olan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edilecek Yıldırım, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye Kyun ile de bir araya gelecek.

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

GÜNEY KORE-TÜRK DİPLOMASİSİNDE 60 YIL

Ayrıca Başbakan Yıldırım, Koreli şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul edecek.

Yıldırım'ın Güney Kore ziyaretinin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60'ıncı yılına denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir önemi bulunuyor.

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

Başbakan Güney Kore'de Türk şehitlere dua etti

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