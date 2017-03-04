taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitingi sonrasında bir ayakkabıcı da ayakkabısını boyattı.

04.03.2017 - 21:51
  1. Haberler
  2. Politika

Ayakkabı boyacısının, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım’ demesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırça da çekiyor. Her şeyi yapar” demesi çevredekileri güldürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

BOYAYICI KIRMADI

Ziyaretin ardından ‘Ayakkabınızı boyayım’ diyen ayakkabı boyacısının isteğini kırmayan Başbakan Binali Yıldırım,ayakkabısını boyatmak üzere boyacının yanına geldi.

Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog

FIRÇA ESPRİSİ

Bu sırada boya sandığının üzerine ayakkabısını koyan Başbakan Binali Yıldırım’a ayakkabı boyacısı, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

212
15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

15 Temmuz'dan yeni görüntü, darbeci alçakların vahşeti

97
Hatay sınırına Suriye rejimine ait savaş uçağı düştü

Hatay sınırına Suriye rejimine ait savaş uçağı düştü

64
Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

Başbakan Yıldırım'ın güldüren anısı

92
Deniz Baykal Almanya'daki toplantısını iptal etti

Deniz Baykal Almanya'daki toplantısını iptal etti

465
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

61
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM