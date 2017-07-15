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Başbakan: İnsanlar hala kızgın

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürürken; İnsanlar darbe gecesinin coşkusunu, hırsını hala taşıyor." dedi.

15.07.2017 - 20:47
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başbakan

15 Temmuz'un yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlik için Çengelköy'den yola çıkan Binali Yıldırım, kortejle birlikte yürürken açıklamalarda bulundu.

"İNSANLAR HALA KIZGIN"

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım; "Sözün bittiği yerdeyiz. Coşkuyu, heyecanı, darbe gecesinin hırsını, kızgınlığını insanlar hala taşıyorlar. Bunların tek bir tercümesi var; bu alçaklar hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı mutlaka alsınlar. Biz de diyoruz ki; ne yaparlarsa yapsınlar hukuk içerisinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Biz bu ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde '80 milyon vatandaşımız burada yaşamaya ahdettik. Bundan sonra da bu bayrağı kimse indiremeyecek, bu ezanları kimse dindiremeyecek." diye konuştu.

Öte yandan Yıldırım, saat 20:46'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

Başbakan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor VİDEO

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