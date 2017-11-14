Başbakan, İsmail Kahraman'la görüştü

Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkanı adaylığı kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Kahraman, Binali Yıldırım ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

"Kendilerinden desteklemeleri istirhamında bulundum." diyen Kahraman, "Yapılacak çalışmalar hakkında izahat verdik. Çok faydalı görüşme oldu. Başbakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönem inşallah birçok faydalı faaliyetlere vesile olacaktır. Güzel bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KAHRAMAN'IN ARKASINDAYIZ

Başbakan Yıldırım da bir soru üzerine, "Sayın İsmail Kahraman 26. Dönem Birinci Yasama Yılı'nda çok güzel, başarılı bir yönetim ortaya koydu. İkinci dönemde de aday. Hayırlı uğurlu olsun. AK Parti Grubu olarak tamamen arkasındayız, destekleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.