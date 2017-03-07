Başbakan İzmir'de Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

KADINLARI İLE GURUR DUYAN BİR ÜLKE OLDUK

İnsan hayat yolculuğuna bir kadının ellerinde başlıyor ve tüm insanlık o ellerin şefkati ile yaşamaya devam ediyor. Kadın denince inanıyorum ki insanlık tarihinde en şanslı ülkelerden biri Türkiye'dir. Çünkü biz kadınları ile hep gurur duyan bir ülke olduk. Çünkü biz gazileri ve şehitleri arasında kadınların da yer aldığı büyük bir milletiz.

Çünkü biz tarihin saygı ile baktığı bir çok kadın kahramanı olan ecdadın torunlarıyız. Nene Hatun Erzurum'da Şerife Bacı İnebolu'da Gördesli Makbule Akhisar'da Tayyar Rahmiye Adana'da Halide Edip anadolunun dört bir yanında cesaret fedakarlık ve başarı destanları yazmıştır.

KADINLAR İÇİN POZİTİF DÜZENLEMELER YAPTIK

Gebe ve emziren anneler için izin düzenlemelerini pozitif yönde yapılandırdık. Daha kapsamlı çalışmalar var. Bunlar yeter mi yetmez. Sizler için daha iyisini daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Bundan zerre kadar endişeniz olmasın. 15 Yıllık hükümet döneminde topluma daha iyi hizmet sunabilme gayreti ile çalıştık. Yapamazsınız diyen eski Türkiye seslerine kulak tıkadık. İşimiz vaktimizden çoktu. Kolları sıvadık memleket için yollara revan olduk. Türkiye eski günlerine dönmesin diye geceemizi gündüzümüze kattık.Ülkemizi bugün borçsuz ve başı dik hale getirdik.

İnanılması güç olan projelerle Türkiye'yi model bir ülke haline getirdik. Küresel ekonomik dalgalanma sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsımızın çağrısına kulak veren milyonlarca insan ekonomiye destek oldu. Bizler de ekonomideki bu dalgalanmayı sakinleştirdik. Dün borsamız 25 ayın en zirvesine ulaştı. Kadınsız demokrasi olmaz dedik.

REFERANDUMDA HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Buna hep inandık ve inşallah önümüzde 16 Nisan'da yapılacak bir referandum var. Hepimize önemli görevler düşüyor. bu anayasa değişikliği ile neler olacak Türkiye'de ne değişecek ne değişmeyecek bunlar bu günlerde yoğun bir şekilde konuşuluyor. Bu oylamada 2 tercih var. Biri EVET diğeri hayır. Vatandaşlarımızla bu kampanya sürecinde hayır tarafında kampanya yapanları da dinleyecek EVET kampanyası yapanları da dinleyecek. Nihayetinde kafasında bir kanaat oluşacak ve ona göre bir karar verecek. Güzel işler EVET ile başlar. Evlenirken evet diyoruz. Arkadaşlık kurarken evet diyoruz. Seyahate giderken EVET diyoruz. Hayır zaten soğuk bir kelime. Reddetmek insan fıtratına da çok uygun değil. Onun için EVET'te bereket var, hayırdan hayır gelmez diyorum.