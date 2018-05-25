Başbakan, İzmir'in yeni havalimanının adını açıkladı

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den aday olacak isimlerin tanıtım toplansıtına katıldı.

YENİ HAVALİMANININ ADINI AÇIKLADI

Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'na yeni bir pist daha yapılacvağını açıkladı ve Alaçatı'ya yapılacak yeni havalimanının adının da "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacağını ifade etti.

EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1939 yılında İzmir’de doğan Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. ODTÜ Teorik fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra 1967 Ağustos ayında Imperial College'de (University of London) doktorasını tamamladı. ODTÜ de öğretim üyeliği yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.

2003 yılından itibaren Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik A.Ş. Vestel Beyaz Eşya A.Ş adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Pakdemirli 31 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybetti.