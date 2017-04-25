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Başbakan: Kan tazelemek demokrasinin gereğidir

Başbakan Binali Yıldırım, Bloomberg International'a verdiği mülakat ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25.04.2017 - 12:22
  1. Haberler
  2. Politika

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Yıldırım anayasa değişikliğinin tam olarak 3 Kasım 2019'da tamamlanacağını, bu tarihte yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye gireceğini belirtti.

Yıldırım; "Halk oylamasının resmi sonuçlarının açıklanmasıyla bazı konular yürürlüğe girecek, bunlardan biri biri cumhurbaşkanımızın partiyle ilişiğinin tekrar kurulması... Cumhurbaşkanımızın genel başkan olması için de engel kalmıyor, bu tabii kendi arzusudur..." dedi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Kabinede zaman zaman kan değişimi gerektiğini belirten Yıldırım, konunun cumhurbaşkanı ile istişare edileceğini söyledi. Yıldırım; "Tabii ki şartlar oluştuğunda ihtiyaç olduğunda bakanlarda da değişikliğe gidilebilir, bunu da sayın Cumhurbaşkanımızla istişare süreci içerisinde gerçekleştiririz." diye konuştu.

Mali disiplini elden bırakmayacaklarını ve yapısal reformlara kararlılıkla devam edeceklerini belirten Başbakan teşviklerin süreceğini belirtti. Yıldırım gelecek 10 yıl içinde demiryollarına asgari 100 milyar TL civarında yatırım yapılacağını söyledi.

MERKEZ BANKASI

Merkez Bankası'nın kararlarında bağımsız olduğunu belirten Yıldırım yüksek faiz ve enflasyonun yatırımcı iştahını azalttığını kaydetti. Yıldırım; "Merkez Bankası mutlaka kendi yetkisi içindeki her türlü kararı alır. Biz diyoruz ki yüksek faiz yüksek enflasyon anlamına gelir, yüksek faizle yatırım yapamazsınız, yatırım yüksek faize kredi alırsa, siz vatandaşın parasına yüksek faiz verirseniz, politika faizi ve reel faiz arasındaki makas açılırsa, kredi maliyetleri de çok yüksek olursa yatırımcının iştahı azalır." dedi.

AB'ye üyelik konusunda ise Başbakan, AB'nin Türkiye'yle 'tamam mı, devam mı' kararını vermesi gerektiğini belirterek "O kararı görelim sonrasında biz de yolumuzu belirleriz." değerlendirmesini yaptı.

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