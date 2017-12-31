Başbakan Kato Dağı'ndaki askerlerle konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na geldi.

ASKERLER BİLGİ VERDİ

Bakan Soylu, askerleri ziyareti sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü. Bakan Soylu daha sonra telefonu hoparlöre aldı, bölgede görev yapan komutanlar Başbakan'a operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım Kato Dağı'ndaki askerlere hitap etti VİDEO

"İNLERİNİ YIKTIK"

Başbakan'la konuşan Albay Murat, azim ve kararlılıkla operasyonların devam ettiğini söyleyerek, "Teröristlerin Kato'da inlerini yıktık, bölgede güvenliği tamamen sağladık" dedi.