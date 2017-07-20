taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5220
EURO
4,0997
ALTIN
141,11
PETR
49,4600

Başbakan Kıbrıs'ta

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başbakan Binali Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

20.07.2017 - 21:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti adına hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Başbakan Kıbrıs'ta

KIBRIS TÜRKLERİNİ ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Başbakan Yıldırım, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün varlık, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarınızı çekinmeden vererek mukaddes şehadet mertebesine eriştiniz. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Yeni nesiller sizleri daima rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün aziz hatıralarınızın önünde bir kez daha şükran ve saygıyla eğiliyoruz."

Başbakan Kıbrıs'ta

Başbakan Kıbrıs'ta

Başbakan Kıbrıs'ta

İlginizi Çekebilir
Eşini para vermediği için eve kitledi
Antalya'da para vermediği için eşini ve çocuklarını eve kitleyen baba gözaltına alındı.
Antalya çiçek alanında ödüle doymuyor
Katıldığı uluslararası yarışmalarda çiçek alanında ödül alan Antalya, Türkiye'nin çiçek ihracatının yüzde 95'ini sağlıyor.
Yekta Saraç yeniden YÖK başkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YÖK Başkanlığına Yekta Saraç'ı seçti.
Ayağı takılıp düşünce 1 milyon yaşında fosil buldu
Ailesiyle doğa yürüyüşü yaparken ayağına takılan şeyin 1,2 milyon yıllık fosil olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

664
PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

143
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

112
Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

107
Büyükada toplantılarında konuşulanlar ortaya çıktı

Büyükada toplantılarında konuşulanlar ortaya çıktı

174
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan küstah Türkiye açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan küstah Türkiye açıklamaları

370
Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM