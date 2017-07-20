Başbakan Kıbrıs'ta

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti adına hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

KIBRIS TÜRKLERİNİ ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Başbakan Yıldırım, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün varlık, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarınızı çekinmeden vererek mukaddes şehadet mertebesine eriştiniz. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Yeni nesiller sizleri daima rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün aziz hatıralarınızın önünde bir kez daha şükran ve saygıyla eğiliyoruz."