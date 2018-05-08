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Başbakan: Kur'an Allah'ın koruması altındadır

Fransızların bildirisini "Cehalet manifestosu" olarak nitelendiren Başbakan, kimsenin kitabın bir harfine dahi dokunamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 14:56..
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BABŞBAKAN

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de katıldığı törende kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye de değindi.

"KİTAP ALLAH'IN KORUMASI ALTINDADIR"

Başbakan, "Bir cehalet manifestosudur. Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır.

"KUR'AN'A DİL UZATAN..."

Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kuran'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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