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Başbakan: Mali politikalarda zerre kadar sapma yok

Başbakan Binali Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili, "Gereken tedbirleri alıyoruz" dedi.

AA | 23.05.2018 - 21:20..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dövizdeki sert yükseliş için harekete geçen Merkez Bankası acil toplandı. Faizi düşürme kararı aldı. Merkez'in açıklaması sonrası solar ve euroda sert düşüş yaşandı.

"HÜKÜMET İŞ BAŞINDADIR"

Dövizdeki dalgalanmayla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülke. Bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Serbest piyasa ekonomisi devam edecektir. Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir. Mali politikalarda zerre kadar sapma söz konusu değildir” dedi.

"KURDAKİ HAREKETLENME KONJONKTÜRELDİR"

Kurdaki hareketlenmenin geçici olduğunu belirten Yıldırım, Başbakan Yıldırım, "Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir. Gereken tedbirleri alıyoruz. Merkez Bankası üzerine düşen çalışmaları yapacak" şeklinde konuştu.

Yıldırım "İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır." ifadelerini kullandı.

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