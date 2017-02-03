Başbakan Yıldırım, Mersin'de Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar ise şu şekilde;

"650 MİLYON HARCADIK HELAL OLSUN"

"Güzel işleri yapmaya başladığınız zaman hayırcıları karşısınızda buıluyorsunuız. Tıpkı bugün olduğu gibi. Adeta 5 yıldızlı otel gibi, sağlık külliyesi olarak hizmet verecek bu hastanede her şey mevcut. 1300 yatak Mersin'in ihtiyacını bırakın, komşu ülkelerden gelecek hastanların ihtiyacını da karşılayacak bir eser. 650 milyon Euro harcandı. Helali hoş olsun. Kadın doğum hastanesi, devlet hastanesi hepsini bir araya topladık. Hepsi bir arada 7/24 hizmet verecek."

"MERSİN'E 16 KATTRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"

"Mersin Türkiye'yi geleceğe taşıyan şehirlerin başında gelir. Mersin'in ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. AK PArti iktidarları olarak Mersin'e 16 katrilyon lira yatırım yaptıl. Helali hoş olsun.

Mersin Şehir Hastanesi'nden kareler - GALERİ

"EKSİK KALAN KISIMLARI TAMAMLIYORUZ"

"Şimdi diyoırlar ki; Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmesin. 2007'de dedikleri gibi "hayır" diyorlar. Şimdi yaptığımız; 2007'de sizin yaptığınız ve "evet" diyerek Cumhurbaşkanı'nın millet tarafından yapılmasını sağlayan sistemin eksik kalan kısımlarını tamamlıyoruz. Miller cumhurbaşkanını seçecek, miller hükümetin nasıl olıuşacağına da karar verecek."

"HERKES GİDER MERSİN'E BUNLAR GİDER TERSİNE"

"Rejim değişiyor diyorlar, bırakın rejim değişmesini kardeşim. Siz kafayı değiştirin. Rejimin değişitiği yok. Değişime direnenler yok olacak. Yürkiye muasır medeniylet yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalkanlar karşısında Mersin'i bulur. Herkes gider Mersin'e bunlar gider tersine. Her mezhepten kardeşlerimizin yaşadığı Mersin liman şehri olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır."

Millet iradesi ne isim bizim istikametimiz de odur. Bölgesinde daha güçlü ve güvenli bir Türkiye için evet diyoruz.

Başbakan Mersin Şehir Hastanesi açılışında konuştu VİDEO



