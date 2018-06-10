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Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, Kartal'dan Yenikapı'ya metro ve Marmaray'ı kullanarak geçti.

AA | 10.06.2018 - 17:31..
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Demirören'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılmak amacıyla Tuzla'daki konutundan çıkan Yıldırım, Kartal Metro İstasyonu'na geldi.

Gişelerden istanbulkartı okutarak metroya binen Yıldırım'ı karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Yolculuk esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

PROJEYİ ANLATTI

Ayrılık Çeşmesi durağında metrodan inen Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde açılışı yapılan Marmaray'a geçti. İstanbul Boğazı'nın altından Asya'dan Avrupa'ya geçen Yıldırım, Başbakan olarak ilk kez Marmaray'ı kullandı.

Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

Başbakan Yıldırım, yolcular ile sohbetinde projeyi nasıl hayata geçirdiklerini anlattı. Kartal'da başlayan yolculuk Yenikapı'da sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, buradan Fatih Camisi'ne hareket etti.

Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

Başbakan, metro ve Marmaray'ı kullandı

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