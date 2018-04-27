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Başbakan: Milletvekili adaylığına başvuracağım

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletvekili adaylığına başvuracağım" dedi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 21:02..
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Başbakan Binali Yıldırım, "Milletvekili adaylığına başvuracağım" dedi.

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