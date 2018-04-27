Başbakan: Milletvekili adaylığına başvuracağım

Flamengo taraftarı, bütün vücudunu kaplayan bir Flamengo forması dövmesi yaptırdı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın acı haberi, Çankırı'daki baba ocağına ulaştı.

Fenerbahçe, Hollanda ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

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Ataşehir'de doktora silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı.