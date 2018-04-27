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Başbakan: Milletvekili adaylığına başvuracağım
Başbakan Binali Yıldırım, "Milletvekili adaylığına başvuracağım" dedi.
Haber Merkezi | 27.04.2018 - 21:02..
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Başbakan
Binali Yıldırım
, "Milletvekili adaylığına başvuracağım" dedi.
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