Binali Yıldırım, 15 Temmuz sonrası askeri okullların yerine kurulan ve tek çatı altında toplanan Milli Savunma Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"15 TEMMUZ TSK'NIN BU ÖRGÜTTEN KURTULUŞU OLDU"

"15 Temmuz darbe girişimi bize, ülkemize, demokrasimize büyük tahribat vermekle birlikte silahlı kuvvetlerimizin örgütten kurtuluşu olmuştur. Tedbirlerden bir tanesi de silahlı kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasıydı.

"ÖĞRENCİ KAYBI TELAFİ EDİLDİ"

Gereken adımları titizlikle attık ve bugün akademik yıl açılışını yaptığımız Milli Savunma Üniversitesi de bu alınan kararlardan bir tanesidir. 15 Temmuz'da bu kurumlarımıza verilen tahribat ve öğrenci kaybımız süratle telafi edilmiş, Harp Akademileri, Astsubay ve akademilerde bugün toplam sayı 9 bin 832'dir.

Başbakan, MSÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu VİDEO



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"HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Hükümet olarak bu kurumumuza da her zaman sahip çıkacağız. Bu yapısal dönüşüm gerçekleşmiştir, bundan sonra da devam edecektir. Subaylarımızın, astsubaylarımızı en iyi şekilde bilgi ve uygulamalarla donatmak amacımız. Bunun için ihtiyacımız olan her türlü imkan ve kabiliyetler hükümetimiz tarafından sağlanacak.

"MSÜ İHTİYACI KARŞILAYACAK GÜÇTE"

Bölgede son 5-6 yıldır devam eden istikrarsızlık ve buna bağlı olarak gelişen terör faaliyetleri ülkemizi birinci derecede ilgilendiren bir boyut kazandı. Silahlı kuvvetlerimizin insan kaynağını yetiştirecek Milli Savunma Üniversitemiz ve akademileri ile bir bütün olarak bu ihtiyacımızı karşılayacak güçtedir."

