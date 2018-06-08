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Başbakan: OHAL gündemimizde olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da OHAL'in kaldırılması için seçim sonrasını hedef gösterdi.

AA | 08.06.2018 - 22:48..
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Başbakan: OHAL gündemimizde olacak

Başbakan: OHAL gündemimizde olacak

OHAL tartışmalarına değinen Başbakan Yıldırım, "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir." şeklinde konuştu.

BEDELLİ İÇİN YAŞ SINIRI SEÇİMDEN SONRA

Yıldırım, bedelli askerlikte yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası olmadığını belirterek, "Yeni yönetim gündeme alacaktır" dedi.

"CAMİ KAPATMA KARARI EVRENSEL DEĞİL"

7 camiyi kapatma kararı alan Avusturya'ya yüklenen Başbakan"Bu kararda İslam ve din düşmanlığı var. Karar, evrensel ve AB değerlerine uygun değildir"

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