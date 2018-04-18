taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0271
EURO
4,9856
ALTIN
174,90
PETR
72,7200

Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği

Binali Yıldırım, son Başbakan olarak yaptığı açıklamada "Önemli olan milletin geleceği, çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 19:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından erken seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan, seçimin tarihini ise 24 Haziran 2018 olarak belirledikleri belirtti. Akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli'nin imzaladığı erken seçim teklifi TBMM Başkanlığı'na verildi.

Ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi:

"GÖREV YAPTIĞIM 2 YIL AKILLARDA KALACAK"

"2 yıldır görev yapıyorum ama Türkiye siyasi tarihinin yaşandığı süre olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini sone erdirecek Anayasa değişikliği ve daha sonra da bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyu ile gerçekleşmiş olması. Bütün bunlar son 2 yılda ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli olaylardır. Seçimleri hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

SON BAŞBAKAN SORULARINI YANITLADI

Bazen şu soruyu da soranlar oluyor 'son başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden erken seçime gidiyorsunuz' . Ülkemin geleceği, milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden çok daha önemli. Milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erken seçim kararı sonrası Bahçeli'den ilk mesajlar
Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından açıklamada bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden" dedi.
YSK Başkanı: Erken seçime hazırız
YSK Başkanı Sadi Güven erken seçimle ilgili, "Her türlü hazırlığımız tamam" dedi.
Erken seçim kararını duyan HDP'liler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararı en çok HDP'li vekilleri üzdü.
OHAL'in 3 ay daha uzatılması TBMM'de kabul edildi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL 7. kez uzatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

812
Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

247
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

185
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

225
'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

166
İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

150
Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM