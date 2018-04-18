Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından erken seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan, seçimin tarihini ise 24 Haziran 2018 olarak belirledikleri belirtti. Akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli'nin imzaladığı erken seçim teklifi TBMM Başkanlığı'na verildi.

Ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi:

"GÖREV YAPTIĞIM 2 YIL AKILLARDA KALACAK"

"2 yıldır görev yapıyorum ama Türkiye siyasi tarihinin yaşandığı süre olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini sone erdirecek Anayasa değişikliği ve daha sonra da bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyu ile gerçekleşmiş olması. Bütün bunlar son 2 yılda ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli olaylardır. Seçimleri hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

SON BAŞBAKAN SORULARINI YANITLADI

Bazen şu soruyu da soranlar oluyor 'son başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden erken seçime gidiyorsunuz' . Ülkemin geleceği, milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden çok daha önemli. Milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.