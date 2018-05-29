Başbakan orucunu askerlerle açtı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Şırnak'a giden Binali Yıldırım, orucunu askerlerle açtı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na geçen Yıldırım, askerlerle birlikte iftarını açtı.

Başbakan Yıldırım, burada askerlere hitaben bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin göğsünü kabartan, büyük zaferlere imza attan bütün Mehmetçiklere şükranlarımı sunuyorum. Peygamber ocağı olan şanlı ordumuzu bağrımıza basıyoruz. 'Atatürk'ün Bana Anlattıkları' kitabında diyor ki; "Türk ordusunun; onun faziletini, kıymetini bu orduyla neler yapılabileceğini bizim kadar anlayan az olmuştur. İşte o ordu istiklal savaşında, 7 cephede mücadele ederek bu toprakları bize vatan bıraktı." Bu vesileyle tüm şehilerimize rahmet diliyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım askerlerle iftar yaptı VİDEO

