taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.113
USD
4,5446
EURO
5,2506
ALTIN
189,97
PETR
75,4800

Başbakan orucunu askerlerle açtı

Şırnak'ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik'le iftar yaptı.

DHA | 29.05.2018 - 23:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başbakan orucunu askerlerle açtı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Şırnak'a giden Binali Yıldırım, orucunu askerlerle açtı.

Başbakan orucunu askerlerle açtı

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na geçen Yıldırım, askerlerle birlikte iftarını açtı.

Başbakan Yıldırım, burada askerlere hitaben bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin göğsünü kabartan, büyük zaferlere imza attan bütün Mehmetçiklere şükranlarımı sunuyorum. Peygamber ocağı olan şanlı ordumuzu bağrımıza basıyoruz. 'Atatürk'ün Bana Anlattıkları' kitabında diyor ki; "Türk ordusunun; onun faziletini, kıymetini bu orduyla neler yapılabileceğini bizim kadar anlayan az olmuştur. İşte o ordu istiklal savaşında, 7 cephede mücadele ederek bu toprakları bize vatan bıraktı." Bu vesileyle tüm şehilerimize rahmet diliyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım askerlerle iftar yaptı VİDEO

Başbakan orucunu askerlerle açtı

Başbakan orucunu askerlerle açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

42
Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

0
Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM